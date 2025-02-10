Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

О сидре и косметике: предприниматель Леонид Леврана стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Основатель российской косметической компании Levrana, запустившей производство сидра в Печорском районе, Леонид Леврана стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 февраля.

Леонид Леврана. Фото: ПАИ

Главное:

  • сидроделы из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и даже из Москвы и Подмосковья покупают яблоки в Псковской области;
  • Леониду Леврана пришлось поменять фамилию в свидетельстве о рождении, чтобы защитить бренд. Немецкая компания подала в суд на Levrana за созвучное название;
  • с 2014 по 2017 год основатель Levrana сам разрабатывал рецептуру натуральной косметической продукции, хотя не был технологом;
  • при одинаковой технологии производства и из схожих сортов яблок сидр всегда будет получаться разный;
  • часть производства натуральной косметики переедет в Псковскую область из Санкт-Петербурга. Основатель Levrana планирует уже в марте производить здесь гели для душа, шампуни, кондиционеры для волос и многое другое;
  • бизнесмен и его семья чувствуют себя в Псковской области как дома – это ощущение очень важно для ведения бизнеса;
  • Levrana была первым среди производителей натуральной косметики в России, кто выпустил мицеллярную воду, сыворотки и гель для интимной гигиены;
  • предприниматель принципиально не использует в своей продукции продукты нефтехимии и не тестирует её на животных;
  • импортозамещение никуда не уйдёт, а торговля со странами – это всегда развитие. Так, предприниматель до сих пор возит гель алоэ из Мексики, хоть сейчас это несколько сложнее;
  • Леонид Леврана и его семья тестировали натуральный спрей от комаров прямо на себе. Результаты оправдали ожидания, поэтому спустя месяц продукт уже вышел в продажу;
  • у предпринимателя есть 50 гектаров земли, на которых он будет сажать яблони для сидродельни, а в следующем году он планирует посадить растения, которые будет использовать для производства косметической продукции;
  • если ты как предприниматель не делегируешь обязанности в бизнесе – ты будешь закрываться. Также нужно не бояться брать на работу людей, которые умнее тебя.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 февраля 2025

О сидре и косметике: предприниматель Леонид Леврана стал гостем «Серебряного дождя». Главное
10 февраля 2025

Часть производства косметики Levrana переедет в Псковскую область
10 февраля 2025

Чем Псковская область привлекает российских сидроделов, рассказал эксперт
10 февраля 2025

Мошенники создают липовые приложения органов госвласти, предупреждают эксперты Банка России
10 февраля 2025

Предприниматель Леонид Леврана станет гостем программы «Бизнес-ланч»
10 февраля 2025

Сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от ЦБ проходит в России
10 февраля 2025

830 литров бензина АИ-92 могут позволить псковичи ежемесячно на свою зарплату
10 февраля 2025

О финансовой грамотности и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...