О сидре и косметике: предприниматель Леонид Леврана стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Основатель российской косметической компании Levrana, запустившей производство сидра в Печорском районе, Леонид Леврана стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 февраля.
Главное:
- сидроделы из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и даже из Москвы и Подмосковья покупают яблоки в Псковской области;
- Леониду Леврана пришлось поменять фамилию в свидетельстве о рождении, чтобы защитить бренд. Немецкая компания подала в суд на Levrana за созвучное название;
- с 2014 по 2017 год основатель Levrana сам разрабатывал рецептуру натуральной косметической продукции, хотя не был технологом;
- при одинаковой технологии производства и из схожих сортов яблок сидр всегда будет получаться разный;
- часть производства натуральной косметики переедет в Псковскую область из Санкт-Петербурга. Основатель Levrana планирует уже в марте производить здесь гели для душа, шампуни, кондиционеры для волос и многое другое;
- бизнесмен и его семья чувствуют себя в Псковской области как дома – это ощущение очень важно для ведения бизнеса;
- Levrana была первым среди производителей натуральной косметики в России, кто выпустил мицеллярную воду, сыворотки и гель для интимной гигиены;
- предприниматель принципиально не использует в своей продукции продукты нефтехимии и не тестирует её на животных;
- импортозамещение никуда не уйдёт, а торговля со странами – это всегда развитие. Так, предприниматель до сих пор возит гель алоэ из Мексики, хоть сейчас это несколько сложнее;
- Леонид Леврана и его семья тестировали натуральный спрей от комаров прямо на себе. Результаты оправдали ожидания, поэтому спустя месяц продукт уже вышел в продажу;
- у предпринимателя есть 50 гектаров земли, на которых он будет сажать яблони для сидродельни, а в следующем году он планирует посадить растения, которые будет использовать для производства косметической продукции;
- если ты как предприниматель не делегируешь обязанности в бизнесе – ты будешь закрываться. Также нужно не бояться брать на работу людей, которые умнее тебя.
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