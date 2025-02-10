О сидре и косметике: предприниматель Леонид Леврана стал гостем «Серебряного дождя». Главное

19:40, 10 февраля 2025, ПАИ

Основатель российской косметической компании Levrana, запустившей производство сидра в Печорском районе, Леонид Леврана стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 февраля.

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