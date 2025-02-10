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Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности выдвинул кандидата на должность председателя Псковского облсовпрофа

Псковская областная организация Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности выдвинула действующего председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова в качестве кандидата на должность руководителя профобъединения, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Решение о выдвижении приняли на заседании комитета профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, все участники единогласно поддержали кандидатуру Игоря Иванова. Игорь Иванов имеет многолетний опыт работы в профсоюзном движении, отметили участники заседания. Они выразили уверенность, что под его руководством профобъединение усилит свою роль в защите прав работников региона.

Комментируя выдвижение, Игорь Иванов подчеркнул готовность укреплять диалог между сотрудниками и работодателями, а также развивать новые меры социальной защиты работающего населения.

Окончательное утверждение кандидатуры Игоря Иванова состоится на отчётно-выборной конференции Псковской областной организации профсоюзов, которая запланирована на июнь.

Напомним, что кандидатуру Игоря Иванова на должность председателя Псковского облсовпрофа уже поддержали профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, совет председателей первичных профсоюзных организаций железнодорожников, работающих в Псковской области, областные организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, а также профсоюз военнослужащих и организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство».

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