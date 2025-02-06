Профсоюз военнослужащих выдвинул кандидата на должность председателя Псковского облсовпрофа

19:27, 06 февраля 2025, ПАИ

Псковская областная организация профсоюза военнослужащих выдвинула действующего председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова в качестве кандидата на должность руководителя профобъединения, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Решение о выдвижении приняли на заседании комитета профсоюза военнослужащих, все участники единогласно поддержали кандидатуру Игоря Иванова.

Участники заседания отметили, что Игорь Иванов возглавляет Псковский облсовпроф с 2020 года и внёс значительный вклад в развитие профсоюзного движения в регионе. В частности, под его руководством реализовали программы санаторно-курортного оздоровления членов профсоюзов, защиты трудовых прав граждан, усиления взаимодействия профсоюзов с бизнес-сообществом и органами власти, улучшения социальных гарантий работников различных отраслей. Также инициаторы выдвижения Игоря Иванова особо отметили его заслуги в поддержке участников СВО.

«Наша миссия – защищать интересы трудящихся и тех, кто стоит на страже безопасности страны. Это ответственность, которую я готов нести и дальше», – прокомментировал выдвижение Игорь Иванов.

Окончательное утверждение кандидатуры Игоря Иванова состоится на отчётно-выборной конференции Псковской областной организации профсоюзов, которая запланирована на июнь.

Напомним, что кандидатуру Игоря Иванова на должность председателя Псковского облсовпрофа уже поддержали профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, совет председателей первичных профсоюзных организаций железнодорожников, работающих в Псковской области, областные организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, а также организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство».