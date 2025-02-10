Выставка скульптур «Новая Земля» открылась в Пскове

20:57, 10 февраля 2025, ПАИ

Выставка скульптур «Новая Земля» открылась на площадке Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Главные организаторы арт-симпозиума «Новая Земля» Катерина Алимова и Елена Макарова рассказали о том, как сделать симпозиум по современному искусству в деревне, почему выбрали именно Печоры как место проведения арт-симпозиума, и познакомили с технологиями создания керамики.

Особое внимание в беседе уделили обсуждению грантовой деятельности. Елена Макарова рассказала о способе получении гранта и эмоциях, когда заявка победила в конкурсе.

После беседы мастера-керамисты провели экскурсию и познакомили с каждой работой, представленной на выставке. «Зрители прикоснулись к слепкам истории Артемия Максимау и Нелли Писарт Финале, ощутили силу стихии со «Стихиднами» Анастасии Галкиной, увидели сделанных с любовью и улыбкой керамических персонажей Нины Павловой, критическую инсталляцию Катерины Алимовой и Алексея Богачева и другие произведения, которые сложились в настоящую палитру интерпретаций», – отметили организаторы.

Организаторы обратили внимание, что во время работы выставки состоятся лекции исследователей региона о Печорах и мастер-класс по керамике.

Выставка работает до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что акция «Культурные выходные» пройдёт в Печорах.