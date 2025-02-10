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Общество

О строительстве флагманской школы в регионе доложил Михаил Ведерников на заседании координационного совета при Правительстве РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Координационного совета при Правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций, которое состоялось под председательством замруководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На совещании обсудили открытие в Новгородской, Рязанской и Псковской областях трёх первых флагманских школ. О строительстве объекта на территории региона в ходе мероприятия доложил Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Проект уже готов, получено заключение госэкспертизы и разрешение на строительство. На земельном участке обустроен строительный городок. Выполняются планировка стройплощадки, организация временного электроснабжения. В течение месяца начнутся работы по устройству котлована», – отметил губернатор в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что для Псковской области это исключительно важный проект.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал проект передовой школы в Псковской области шагом в будущее России.

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