Пенсии военных в России вырастут на 9,5%

12:42, 11 февраля 2025, ПАИ

Депутаты Государственной думы приняли закон об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Выплаты увеличатся на 9,5%, сообщает РИА Новости.

Таким образом, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, а не 89,83%.

Закон подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей, сообщается в материалах к закону.

Проиндексировать пенсии военным поручил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России на 9,5% проиндексируют более 40 соцвыплат.