Стая волков разгуливает в Пустошкинском районе
Стая волков разгуливает в Пустошкинском районе. Фотографией свидетельств хищников поделился с ПАИ фотоохотник, блогер и путешественник Гарри Невельский.
«Судя по следам волков, их было шесть. Шли сегодня ночью у деревни», – отметил он.
По словам фотоохтника, он постоянно встречает следы волков на озёрах, где ловит рыбу. В этот раз он столкнулся с ними на Ясском озере.
Ранее фотоохотник поделился видео с лесными обитателями Пустошкинского района.
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