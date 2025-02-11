Стая волков разгуливает в Пустошкинском районе

13:29, 11 февраля 2025, ПАИ

Стая волков разгуливает в Пустошкинском районе. Фотографией свидетельств хищников поделился с ПАИ фотоохотник, блогер и путешественник Гарри Невельский.

«Судя по следам волков, их было шесть. Шли сегодня ночью у деревни», – отметил он.

По словам фотоохтника, он постоянно встречает следы волков на озёрах, где ловит рыбу. В этот раз он столкнулся с ними на Ясском озере.

Ранее фотоохотник поделился видео с лесными обитателями Пустошкинского района.