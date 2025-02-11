Заячьи бега и серый волк: бурную лесную жизнь запечатлел фотоохотник в Пустошкинском районе

11:32, 11 февраля 2025, ПАИ

Лесных обитателей Пустошкинского района запечатлел фотоохотник, блогер, путешественник Гарри Невельский. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

В объектив фотоловушек попали несколько косуль, пробегающий мимо волк, заяц и лиса.

Ранее фотоохотник поделился уникальными кадрами обитателей псковских лесов, а также рассказал, что в невельских лесах живёт упитанная медведица.