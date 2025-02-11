Ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО внёс губернатор Псковской области

15:59, 11 февраля 2025, ПАИ

Ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова





Ранее общественный помощник губернатора Наталья Герасимова отметила, что дети ветеранов СВО, получивших инвалидность, не освобождены от платы на питание в детском саду. В указе говорилось только о питании в школах и учреждениях среднего профессионального образования. В связи с этим указ был дополнен.

«Плата за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования более взиматься не будет», – подчеркнул глава региона и добавил, что необходимые средства в бюджете выделены.

Ранее Михаил Ведерников также внёс несколько изменений в указ о поддержке семей участников СВО.