Ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО внёс губернатор Псковской области
Ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Ранее общественный помощник губернатора Наталья Герасимова отметила, что дети ветеранов СВО, получивших инвалидность, не освобождены от платы на питание в детском саду. В указе говорилось только о питании в школах и учреждениях среднего профессионального образования. В связи с этим указ был дополнен.
«Плата за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования более взиматься не будет», – подчеркнул глава региона и добавил, что необходимые средства в бюджете выделены.
Ранее Михаил Ведерников также внёс несколько изменений в указ о поддержке семей участников СВО.
Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодёжи»