В Порхове проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре

15:45, 11 февраля 2025, ПАИ

В Порхове проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

11 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в Порхове тела 51-летнего мужчины.

Причиной возгорания, отметили в пресс-службе, могла послужить неисправность электропроводки. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.