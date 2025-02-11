В Порхове проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре
В Порхове проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
11 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в Порхове тела 51-летнего мужчины.
Причиной возгорания, отметили в пресс-службе, могла послужить неисправность электропроводки. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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