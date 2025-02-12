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Общество

Псков вошёл в рейтинг раннего бронирования на майские праздники

Псков вошёл в рейтинг самых популярных направлений по динамике роста горизонта ранних бронирований на майские праздники 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе «Яндекса» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Путешествия».

Фото: ПАИ

«Пользователи активно готовятся к длинным выходным, используя возможность заранее спланировать отдых», – отметили в компании. Псков вошёл в рейтинг самых популярных направлений по динамике роста горизонта ранних бронирований на майские праздники 2025 года. Подготовка к путешествию начинается за 143 дня, а стоимость при раннем бронировании ночи в Псковской области на майских каникулах составит чуть меньше восьми тысяч рублей, притом что обычно туристы приезжают на два дня.

Россияне теперь раньше бронируют отели и апартаменты в ряде российских городов. Быстрее других растёт спрос на майские бронирования в Иркутской, Тамбовской, Ивановской, Новгородской, Саратовской областях и Карачаево-Черкесии.

Сибирь, Приволжье и Северный Кавказ демонстрируют популярность макрорегионов России.

Ранее сообщалось, что почти 600 тысяч туристов посетили Псковскую область в прошлом году.

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