Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 23 августа

16:27, 11 февраля 2025, ПАИ

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах, состоится в Пскове 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В течение празднования на территории Покровского угла будет располагаться военный лагерь.

Жители Пскова и гости города смогут посетить площадки с мастер-классами и показательные бои реконструкторов, а также отлить пулю, изготовить монету и поучаствовать в суличном турнире.

Для детей будет подготовлена отдельная программа развлечений.

Организаторами выступают музей-заповедник, Молодёжный центр и региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Узнать о празднике больше и посмотреть фоторепортаж прошлого года можно здесь.