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Вокальная студия «Город детства» из Пскова дважды стала обладателем Гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале

Артисты образцового коллектива вокальной студии «Город детства» дважды стали обладателями Гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Рождение звезды». Об этом ПАИ сообщили в Городском культурном центре Пскова.

Фото: Городской культурный центр Пскова

Кроме того, коллектив получил приглашение выступить с номером «Любимый город» на гала-концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в рамках цикла концертов «Петербург-концерт представляет...» 14 февраля на сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступит ансамбль народных инструментов «Эссе-Квинтет».

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