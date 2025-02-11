Вокальная студия «Город детства» из Пскова дважды стала обладателем Гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале

21:27, 11 февраля 2025, ПАИ

Артисты образцового коллектива вокальной студии «Город детства» дважды стали обладателями Гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Рождение звезды». Об этом ПАИ сообщили в Городском культурном центре Пскова.

Кроме того, коллектив получил приглашение выступить с номером «Любимый город» на гала-концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в рамках цикла концертов «Петербург-концерт представляет...» 14 февраля на сцене БКЗ Псковской областной филармонии выступит ансамбль народных инструментов «Эссе-Квинтет».