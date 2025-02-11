15 человек и кота спасли при пожаре в доме в Псковской области

23:25, 11 февраля 2025, ПАИ

Возгорание в квартире на первом этаже четырёхэтажного жилого дома произошло в деревне Родина Псковского района сегодня, 11 февраля. До приезда пожарных местные жители эвакуировали на улицу двух детей. Сотрудники ведомства спасли 15 человек и кота, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пострадала 90-летняя женщина, её госпитализировали.

Пожар площадью 15 квадратных метров ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину происшествия.