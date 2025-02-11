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Культура

Трифонов день отметят в Пскове

Псковский областной центр народного творчества приглашает всех желающих на молодёжную вечёрку «Трифонов день», которая пройдёт 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Трифонов день отмечается 14 февраля (по старому стилю – 1 февраля). В церковном календаре это дата почтения памяти святого мученика Трифона, которого в народе считают покровителем супругов и семьи. Гости вечёрки поговорят о свадебном дне в традиционной народной культуре, о наиболее известных обрядах и обычаях.

Ансамбль «Уграда» исполнит свадебные песни, которые пели в районах Псковской области.

Мероприятие пройдёт на площадке Псковского областного центра народного творчества на улице Некрасова, 10.

Ранее сообщалось, что псковскую молодёжь приглашают на исторические квест-игры, которые пройдут в городской усадьбе Беклешова 13 февраля.

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