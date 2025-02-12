Псковичи на 40% чаще стали искать работу

11:06, 12 февраля 2025, ПАИ

За последний месяц псковичи на 40 % чаще стали искать новую работу или подработку. Об этом ПАИ сообщили аналитики hh.ru.

Псковичи разместили более 11 тысяч новых резюме, а самыми замотивированными на поиск нового рабочего места оказались сотрудники сферы автобизнеса – таких 78 %. Среди специалистов транспортного сектора активность выросла на 73 %, страховщиков – на 71 %, а рабочего персонала – на 68 %.

«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда», – заявила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова. Она объяснила, что в прошлом году на одну вакансию приходилось 2,9 активных резюме, а в этом году показатель вырос до 4,2 резюме. Конкуренция в сфере бизнес-консалтинга выросла на 15,3 пункта, до 34,5 активных резюме на вакансию, в индустрии массмедиа и искусства – на 13,7 пункта, до 41,3 кандидата на рабочее место, в области страхования – на 11,3 пункта, до 15,8 резюме, а среди топ-менеджеров – на 9,7 пункта, до 22,2 вакансии.

Ранее аналитики рассказали, что в Псковской области зарплатные предложения для административного персонала увеличились на 18 тысяч рублей.