Сотрудница линейного отдела МВД в Великих Луках получила травму на рабочем месте
22-летняя сотрудница линейного отдела МВД на станции Великие Луки получила травму на рабочем месте. Девушка упала в дежурной части и ударилась о скамейку, сообщается в телеграм-канале Государственной инспекции труда в Псковской области.
В результате у девушки диагностирован ушиб грудной клетки, перелом ребра, ушиб плечевого сустава.
Обстоятельства несчастного случая уточняются.
Ранее сообщалось, что в Псковском районе фельдшер упала на рабочем месте и получила черепно-мозговую травму.
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