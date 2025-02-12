Сотрудница линейного отдела МВД в Великих Луках получила травму на рабочем месте

10:17, 12 февраля 2025, ПАИ

22-летняя сотрудница линейного отдела МВД на станции Великие Луки получила травму на рабочем месте. Девушка упала в дежурной части и ударилась о скамейку, сообщается в телеграм-канале Государственной инспекции труда в Псковской области.

В результате у девушки диагностирован ушиб грудной клетки, перелом ребра, ушиб плечевого сустава.

Обстоятельства несчастного случая уточняются.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе фельдшер упала на рабочем месте и получила черепно-мозговую травму.