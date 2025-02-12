Мороз до -9 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 13 февраля
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днём местами ожидается небольшой снег, а на дорогах – гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от одного до пяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём ожидается от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
Ранее сообщалось, что экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано в Псковской области.
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