Мороз до -9 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 13 февраля

11:16, 12 февраля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днём местами ожидается небольшой снег, а на дорогах – гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от одного до пяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до -9 градусов, днём ожидается от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано в Псковской области.