Количество разводов в Псковской области продолжает уменьшаться

11:41, 12 февраля 2025, ПАИ

Количество разводов в Псковской области продолжает уменьшаться, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, с января по ноябрь 2024 года в регионе развелись 2 554 пары. Это на 89 разводов меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 3 430 новых браков, когда с января по ноябрь 2023 года было заключено 3 540 браков.

Ранее сообщалось, что в России набирают популярность двойные, тройные и даже четверные имена для новорождённых.