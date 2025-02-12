Количество разводов в Псковской области продолжает уменьшаться
Количество разводов в Псковской области продолжает уменьшаться, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, с января по ноябрь 2024 года в регионе развелись 2 554 пары. Это на 89 разводов меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 3 430 новых браков, когда с января по ноябрь 2023 года было заключено 3 540 браков.
Ранее сообщалось, что в России набирают популярность двойные, тройные и даже четверные имена для новорождённых.
«Это не по-человечески»: псковичи оценили идею создания списка разрешенных имен для детей
Спецпроект из шести интерактивных программ «Была война, была Победа» подготовил Псковский музей
У курсантов по специальности «командир отделения» начались занятия в Военном учебном центре ПсковГУ