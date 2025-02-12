«Это не по-человечески»: псковичи оценили идею создания списка разрешенных имен для детей

12:03, 12 февраля 2025, ПАИ

Псковичи поделились, как относятся к инициативе Госудмы о создании списка разрешенных имен, следует из данных опроса, проведённого корреспондентами «Первого Псковского».

«Родители имеют право дать прозвище ребенку, а в паспорте пусть будет человеческое имя. Но не из списка, а из имеющихся человеческих имен», - отметил житель Пскова.

«Я бы не ограничивала. Если родители хотят родить ребенка, значит, хотят его сами и назвать», - подчеркнула женщина.

«Пусть будет свобода самовыражения у родителей, пусть выбирают имя, которое хотят», - сказал пскович.

А жительница города отметила, что «есть старорусские красивые имена, православные».

«Имя из списка – это как будто бы немного не по-человечески. Поэтому я думаю, что пусть все-таки у родителей будет выбор обширный, чем какой-то узкий и ограниченный», - подчеркнул участник опроса.