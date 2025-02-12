О необходимости соблюдать погранрежим на Псковско-Чудском озере напоминают псковичам

11:30, 12 февраля 2025, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области фиксирует случаи нарушений административно-правовых режимов, установленных в российской части вод Псковско-Чудского озера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пограничного режима. В соответствии с этими правилами время пребывания граждан в российской части вод акватории Псковско-Чудского водоема, в пределах которой установлен пограничный режим, разрешено только в светлое время суток, то есть с восхода до захода солнца.

Маломерные суда и средства передвижения по льду, в том числе механические транспортные средства, используемые в качестве средств передвижения по льду, а также подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты, водолазные дыхательные аппараты, используемые в российской части вод Псковско-Чудского водоема, подлежат учету в отделении (погз) в Гдове.

Выход маломерного судна из пункта базирования в российскую часть вод Псковско-Чудского водоема осуществляется

с уведомлением по телефонной связи отделения (погз) в Гдове собственником маломерного судна либо лицом, которое будет управлять им, не позднее чем за два часа до его выхода.

Управляющим судами и находящимся на них лицам разрешено предъявлять сотруднику пограничного органа для проверки не только оригинал или бумажную копию документа, удостоверяющего личность, но и его электронную копию.

Лицам, находящимся на маломерных судах, запрещается осуществлять без разрешения начальника Пограничного управления фото- и видеосъемку пограничных катеров, пограничных моторных лодок и лиц, находящихся на них, должностных лиц пограничных органов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода; вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства; запускать беспилотные воздушные суда и безэкипажные суда в направлении государственной границы.

Более подробную информацию о порядке постановки на учет маломерных судов, используемых в российской части вод Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении их в пункты базирования, а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер, можно получить по телефонам:

- отделение (пограничная застава) в г. Гдове: 8 (8113) 13-31-30, 8 (8113) 12-30-72;

- пограничный пост в н. п. Кишкино: 8 (8113) 12-32-53;

- для направления уведомлений: факс 8 (8113) 12-13-31.

Почтовый адрес: Гдов, улица Ленинградская, 9, индекс 181600.

Кроме того, в соответствии с постановлениями администраций Псковского и Печорского районов введены запреты выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие акватории Псковско-Чудского водоема.

За нарушение гражданами муниципальных правовых актов предусмотрена административная ответственность.

Ранее ПАИ сообщало о нескольких трагедиях и происшествиях на зимних рыбалках в Псковской области.