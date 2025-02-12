Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О необходимости соблюдать погранрежим на Псковско-Чудском озере напоминают псковичам

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области фиксирует случаи нарушений административно-правовых режимов, установленных в российской части вод Псковско-Чудского озера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Погрануправление ФСБ России по Псковской области

Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пограничного режима. В соответствии с этими правилами время пребывания граждан в российской части вод акватории Псковско-Чудского водоема, в пределах которой установлен пограничный режим, разрешено только в светлое время суток, то есть с восхода до захода солнца.

Маломерные суда и средства передвижения по льду, в том числе механические транспортные средства, используемые в качестве средств передвижения по льду, а также подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты, водолазные дыхательные аппараты, используемые в российской части вод Псковско-Чудского водоема, подлежат учету в отделении (погз) в Гдове.

Выход маломерного судна из пункта базирования в российскую часть вод Псковско-Чудского водоема осуществляется
с уведомлением по телефонной связи отделения (погз) в Гдове собственником маломерного судна либо лицом, которое будет управлять им, не позднее чем за два часа до его выхода.

Управляющим судами и находящимся на них лицам разрешено предъявлять сотруднику пограничного органа для проверки не только оригинал или бумажную копию документа, удостоверяющего личность, но и его электронную копию.

Лицам, находящимся на маломерных судах, запрещается осуществлять без разрешения начальника Пограничного управления фото- и видеосъемку пограничных катеров, пограничных моторных лодок и лиц, находящихся на них, должностных лиц пограничных органов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода; вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства; запускать беспилотные воздушные суда и безэкипажные суда в направлении государственной границы.

Более подробную информацию о порядке постановки на учет маломерных судов, используемых в российской части вод Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении их в пункты базирования, а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер, можно получить по телефонам:

- отделение (пограничная застава) в г. Гдове: 8 (8113) 13-31-30, 8 (8113) 12-30-72;

- пограничный пост в н. п. Кишкино: 8 (8113) 12-32-53;

- для направления уведомлений: факс 8 (8113) 12-13-31.

Почтовый адрес: Гдов, улица Ленинградская, 9, индекс 181600.

Кроме того, в соответствии с постановлениями администраций Псковского и Печорского районов введены запреты выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие акватории Псковско-Чудского водоема.

За нарушение гражданами муниципальных правовых актов предусмотрена административная ответственность.

Ранее ПАИ сообщало о нескольких трагедиях и происшествиях на зимних рыбалках в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 февраля 2025

Закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов одобрил Совет Федерации
12 февраля 2025

«Это не по-человечески»: псковичи оценили идею создания списка разрешенных имен для детей
12 февраля 2025

Спецпроект из шести интерактивных программ «Была война, была Победа» подготовил Псковский музей
12 февраля 2025

Когда нельзя отправлять ребенка в школу - специалисты дали рекомендации псковичам
12 февраля 2025

Названы лучшие крестьянские хозяйства Псковской области
12 февраля 2025

Количество разводов в Псковской области продолжает уменьшаться
12 февраля 2025

У курсантов по специальности «командир отделения» начались занятия в Военном учебном центре ПсковГУ
12 февраля 2025

О необходимости соблюдать погранрежим на Псковско-Чудском озере напоминают псковичам

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...