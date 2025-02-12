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Когда нельзя отправлять ребенка в школу - специалисты дали рекомендации псковичам

При каких симптомах ОРВИ следует оставить ребенка дома, дали псковичам рекомендации в специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Главная рекомендация - при малейших признаках недомогания оставлять ребенка дома. Это поможет и ребенку избежать возможных осложнений, и обезопасит окружающих его детей от инфекции», - отметили в ведомстве.

Если ребенок все-таки заболел, тут уже категорически нельзя отправлять его в школу, детский сад или другие общественные места, подчеркнули в Роспотребнадзоре. «Он должен находиться дома и соблюдать постельный режим. Не ведите ребенка в поликлинику, вызывайте врача на дом. Выполняйте все рекомендации врача. Не занимайтесь самолечением», - порекомендовали специалисты ведомства.

Кроме того, у многих детей при ОРВИ и гриппе пропадает аппетит, но тем не менее организму требуются силы на борьбу с инфекцией, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Поэтому меню ребенка должно быть скорректировано. Следует убрать из рациона тяжелую пищу и давать легко перевариваемые продукты и блюда, богатые витаминами, микроэлементами, растительной клетчаткой. Также рекомендуется много пить. Особенно полезны теплые напитки: компоты, морсы, чаи на основе трав и ягод», - посоветовали в ведомстве.

Также следует регулярно проветривать помещение, где находится больной. Кроме того, не рекомендуется давать ребенку лекарственные препараты, прежде всего антибиотики, без консультации с врачом. «Помните, что они [антибиотики - прим. ПАИ] не лечат грипп, зато могут серьезно навредить микрофлоре кишечника», - заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что 40 классов в 22 средних школах в Псковской области закрыто на карантин из-за заболеваемости ОРВИ.

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