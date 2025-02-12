Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже уровня прошлого года - Роспотребнадзор

12:15, 12 февраля 2025, ПАИ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области в 2025 году не превышает эпидпорог, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно статистике, в 2024 году в Псковской области на четвертой неделе выявили 4902 случая ОРВИ, на пятой - 4773, на шестой - 5173. При этом в 2025 году показатели заболеваемости составили соответственно 3091, 3668, 4469 случаев.

«Наблюдается сезонный рост заболеваемости, но он не превышает средние многолетние значения. То есть эпидпорог не превышен», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что почти 4,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю.