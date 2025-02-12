Директор спортшколы «Экспресс» Поварещенков стал заслуженным работником физической культуры России

15:09, 12 февраля 2025, ПАИ

Директор великолукской спортшколы «Экспресс» и футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков удостоился звания заслуженного работника физической культуры России, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Мы благодарны вам за многолетний труд и энтузиазм, стремление и умение вдохновлять и формировать молодое поколение спортсменов. За ваши уникальные организаторские способности, талант руководителя, умение повести за собой», – поздравили Поварещенкова в администрации.

Ранее великолучанину Владимиру Орлову присвоили звание «Почётный аэронавигатор».

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