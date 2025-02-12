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Общество

На реках Псковской области ожидается невысокое весеннее половодье

На реках Псковской области ожидается невысокое весеннее половодье, сообщает Росгидромет. Максимальные уровни воды будут около и чуть ниже нормы.

Фото: ПАИ

Такая же ситуация будет и на реках Новгородской и Ленинградской областей.

Ниже нормы максимальные уровни воды ожидаются на реках центральной части Европейской России. Значительно ниже нормы уровни воды будут на Волге до Твери, Тверце, Оке, Зуше, Упе, Жиздре, Угре, Протве, Москве-реке, Клязьме (Тверская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская области), а также на реках Приазовья.

На реках севера европейской части России (Вологодская, Архангельская области и Республика Коми) максимальные уровни весеннего половодья ожидаются в основном около нормы или чуть ниже неё.

Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках юга Западной и Восточной Сибири и ряде рек Дальнего Востока, в том числе на Верхней Оби, Верхнем Енисее, Ангаре и их притоках, на реках Забайкальского края, на Зее, Нижнем Амуре, реках Приморского края, на реке Каме до Перми, Уфе у Красноуфимска, Тоболе в Курганской области, Ишиме в Тюменской и Омской областях.

Ранее сообщалось, что в Псковской области утверждён план противопаводковых мероприятий на 2025 год.

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