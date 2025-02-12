Новые специалисты пришли работать в Великолукскую стоматологическую поликлинику

17:34, 12 февраля 2025, ПАИ

Два новых врача-стоматолога Леонид Селиверстов и Карина Магарамова работают в Великолукской стоматологической поликлинике, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Молодые специалисты окончили Смоленский государственный медицинский университет Минздрава России по специальности «стоматология».

Ранее сообщалось, что временные и постоянные однокамерные кардиостимуляторы устанавливают самостоятельно великолукские врачи в филиале Псковской областной клинической больницы. Подробнее читайте здесь.