На Масленицу к бабушке Кюлаотс приглашают псковичей

17:40, 12 февраля 2025, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в программе «Масленица у бабушки Кюлаотс». Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Хозяйка музея-усадьбы народа сето встретит гостей в деревне Сигово Печорского района. Она проведет экскурсию по усадьбе, расскажет истории о масленичных обычаях народа сето.

На выставке старинных прялок «Дай приказ рукам, поторопи пальцы» посетители узнают, как устроена и работает прялка, как ткутся традиционные узоры, и даже смогут попробовать изготовить шерстяную нить. В финале визита будут блины и чай из малиновой веточки.

Для индивидуального посещения необходима предварительная запись по номеру +7 (921) 002-31-76.