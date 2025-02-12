На Масленицу к бабушке Кюлаотс приглашают псковичей
Псковичей приглашают принять участие в программе «Масленица у бабушки Кюлаотс». Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
Хозяйка музея-усадьбы народа сето встретит гостей в деревне Сигово Печорского района. Она проведет экскурсию по усадьбе, расскажет истории о масленичных обычаях народа сето.
На выставке старинных прялок «Дай приказ рукам, поторопи пальцы» посетители узнают, как устроена и работает прялка, как ткутся традиционные узоры, и даже смогут попробовать изготовить шерстяную нить. В финале визита будут блины и чай из малиновой веточки.
Для индивидуального посещения необходима предварительная запись по номеру +7 (921) 002-31-76.
Случай острого менингоэнцефалита вирусной этиологии зарегистрировали в псковской инфекционке
Создание системы обнаружения и подавления БПЛА в Псковской области обсудили в Совете Федерации
Экземпляры альманаха «Память войны» великолучане передали в региональный центр подготовки волонтёров 80-летия Победы
Депутат Псковской гордумы Галина Невалённая стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Ест с удовольствием и восстанавливается: о судьбе пса Рыжика рассказали псковские волонтёры