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Ест с удовольствием и восстанавливается: о судьбе пса Рыжика рассказали псковские волонтёры

Пёс Рыжик, которого спасли псковские волонтёры, восстанавливается после операции. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

Фото здесь и далее: из группы приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»

«Он сейчас восстанавливается после операции. Процесс проходит тяжело, как и предвещали. У собаки нет половины челюсти, но он борется и уже самостоятельно кушает, притом с удовольствием. С водой труднее, он пьет странно, так как захват воды в его случае даётся тяжело. Отек спадает. Мы надеемся, что произошедшее – не опухоль, а костная мозоль, то есть сломанная в прошлом челюсть, так как ее можно вылечить. Пока ничего утверждать нельзя, ждем результаты гистологии», – подчеркнула Вера Короткова.

Выяснилось, что у пса был хозяин. Однако животное находилось на самовыгуле и, по словам директора приюта, часто попадало в неприятности с бродячими стаями. Уже после случившегося пса подобрали волонтеры приюта в Дедовичском районе. Там о нём заботились и возили в местную лечебницу, лечили антибиотиками. Однако без рентгена неравнодушные местные жители ничего больше сделать не смогли, поэтому было принято решение обратиться в псковский приют, рассказала Вера Короткова.

Она поблагодарила всех псковичей за помощь в лечении собаки. «Без этой помощи мы бы не смогли провести операцию и закупить препараты», – заключила руководитель приюта.

Напомним, что у животного также были найдены пули в теле.

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