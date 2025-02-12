Ест с удовольствием и восстанавливается: о судьбе пса Рыжика рассказали псковские волонтёры

17:45, 12 февраля 2025, ПАИ

Пёс Рыжик, которого спасли псковские волонтёры, восстанавливается после операции. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

«Он сейчас восстанавливается после операции. Процесс проходит тяжело, как и предвещали. У собаки нет половины челюсти, но он борется и уже самостоятельно кушает, притом с удовольствием. С водой труднее, он пьет странно, так как захват воды в его случае даётся тяжело. Отек спадает. Мы надеемся, что произошедшее – не опухоль, а костная мозоль, то есть сломанная в прошлом челюсть, так как ее можно вылечить. Пока ничего утверждать нельзя, ждем результаты гистологии», – подчеркнула Вера Короткова.

Выяснилось, что у пса был хозяин. Однако животное находилось на самовыгуле и, по словам директора приюта, часто попадало в неприятности с бродячими стаями. Уже после случившегося пса подобрали волонтеры приюта в Дедовичском районе. Там о нём заботились и возили в местную лечебницу, лечили антибиотиками. Однако без рентгена неравнодушные местные жители ничего больше сделать не смогли, поэтому было принято решение обратиться в псковский приют, рассказала Вера Короткова.

Она поблагодарила всех псковичей за помощь в лечении собаки. «Без этой помощи мы бы не смогли провести операцию и закупить препараты», – заключила руководитель приюта.

Напомним, что у животного также были найдены пули в теле.