Стало известно, в каких числах пройдёт фестиваль «Псковский скоморох»
Международный фестиваль-конкурс любительских цирковых коллективов «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове с 26 по 29 марта, сообщил глава города Борис Елкин.
В мероприятии примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Бурятии, Архангельска, Донецкой Народной Республики, а также из Белоруссии и Казахстана. Само событие пройдёт в Городском культурном центре. Завершится конкурсный отбор гала-концертом 29 марта.
Ранее сообщалось, что фестиваль получил поддержку Минкульта России.
Фестиваль в 2025 году пройдет уже в третий раз. Как проходил II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2024 году, смотрите здесь.
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