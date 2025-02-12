Стало известно, в каких числах пройдёт фестиваль «Псковский скоморох»

17:52, 12 февраля 2025, ПАИ

Международный фестиваль-конкурс любительских цирковых коллективов «Псковский скоморох» пройдёт в Пскове с 26 по 29 марта, сообщил глава города Борис Елкин.

В мероприятии примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Бурятии, Архангельска, Донецкой Народной Республики, а также из Белоруссии и Казахстана. Само событие пройдёт в Городском культурном центре. Завершится конкурсный отбор гала-концертом 29 марта.

Ранее сообщалось, что фестиваль получил поддержку Минкульта России.