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Общество

Создание системы обнаружения и подавления БПЛА в Псковской области обсудили в Совете Федерации

Реализацию постановления о господдержке социально-экономического развития Псковской и Ярославской областей обсудили в Совете Федерации. В совещании от Псковской области приняли участие сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также первый заместитель губернатора Денис Салий. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Совещание провёл первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий.

«Рассмотрели реализацию рекомендаций, направленных на господдержку регионов. Некоторые вопросы остаются под контролем, например о реконструкции и строительстве семи объектов коммунальной инфраструктуры и поликлиники в нашей области. Также обсудили создание систем обнаружения и подавления БПЛА на территории Псковской области. Работа ведётся во взаимодействии с профильными НИИ и при координирующей роли Министерства обороны. Благодарю уважаемых сенаторов за внимание к Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 12 миллионов рублей составит субсидия из федерального бюджета фонду поддержки семей погибших и пострадавших в вооружённых конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памяти 6-й роты» на 2025 год.

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