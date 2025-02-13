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Общество

Истории о любви прозвучат со сцены Псковской областной филармонии 14 февраля

Петербургская актриса и певица Вера Егорова выступит на концерте коллектива «Эссе-Квинтет» 14 февраля на сцене БКЗ Псковской областной филармонии, где со сцены озвучит истории любви. Чьи лав-стори услышат зрители, артистка рассказала в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Многие истории, которые будут рассказываться в этот вечер, – это истории наших зрителей. Кроме того, я буду петь на французском, русском, английском и испанском языках. Конечно, в первую очередь я буду выступать как вокалист. Если говорить про истории любви, мы их вписали в разные форматы: где-то это письмо, где-то телефонный звонок. Мы использовали такой аудиотеатральный приём, с помощью которого каждый зритель сможет полностью погрузиться в историю», – отметила гостья эфира.

Отметим, «Эссе-Квинтет» – лауреат международных конкурсов и самый титулованный ансамбль национальных инструментов культурной столицы России. Коллектив одержал ряд побед в самых престижных мировых конкурсах. Концерт пройдёт в рамках цикла концертов «Петербург-концерт представляет...» 14 февраля. Вера Егорова выступит как специальный гость.

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