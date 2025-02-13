Псковские компании почти на 80% чаще стали предлагать работу школьникам

10:37, 13 февраля 2025, ПАИ

За последний год псковские компании на 74 % чаще стали размещать вакансии для школьников, рассказали ПАИ эксперты hh.ru.

Профессия курьера оказалась самой доступной для школьников из СЗФО – 59 % вакансий приходится на эту должность. На втором месте по доступности оказалась должность продавца-консультанта, число предложений на которую за последний год увеличилось в четыре раза. Также местные компании активно приглашали подростков работать SMM-менеджерами, официантами, промоутерами, бариста, кладовщиками, упаковщиками товаров и операторами кол-центров.

Средний предлагаемый доход юным соискателям в прошлом году достиг 20 тысяч рублей, что на 3 % больше, чем в 2023 году.

Напомним, что в России проходит весенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности, на которой школьникам расскажут, как не стать жертвой финансовых злоумышленников и как избежать финансовых потерь.