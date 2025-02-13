«Союзмультфильм» восстановит для кинотеатров 20 военных и послевоенных мультфильмов

10:28, 13 февраля 2025, ПАИ

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Союзмультфильм» представит для широкого показа 20 анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки. В честь праздничной даты восстановленные ленты будут продемонстрированы в рамках специальных показов и мероприятий.

Коллекция восстановленных фильмов будет состоять из нескольких блоков: анимационные фильмы – «агитки», ленты, производство которых осуществлялось во время эвакуации в Самарканд (Узбекская ССР), а также картины, созданные в послевоенные годы в память о Великой Отечественной войне.

В списке следующие ленты: «Муха-Цокотуха» (1941, реж. Владимир Сутеев), «Лиса, Заяц и Петух» (1942, реж. Ольга Ходатаева), «Елка» (1942, реж. Михаил Цехановский и Пётр Носов), «Слон и Моська» (1941, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), «Синица» (1944, реж. Мстислав Пащенко, Александр Иванов), «Орел и Крот» (1944, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), «Телефон» (1944, реж. Михаил Цехановский), «Одна из многих» (1943, реж. Ламис Бредис), «Песенка радости» (1946, реж. Мстислав Пащенко), «Серая шейка» (1948, реж. Леонид Альмарик, Владимир Полковников), «Тихая поляна» (1946, реж. Борис Дёжкин, Геннадий Филиппов), «Федя Зайцев» (1948, реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг), «Цветик-семицветик» (1948, реж. Михаил Цехановский), «Скрипка пионера» (1971, реж. Борис Степанцев), «Старая фотография» (1971, реж. Владимир Тарасов), «Василёк» (1973, реж. Стелла Аристакесова), «Легенда о старом маяке» (1973, реж. Витольд Бордзиловский), «Сказка сказок» (1979, реж. Юрий Норштейн), «Солдат и сад» (1980, реж. Станислав Соколов), «История одной куклы» (1984, реж. Борис Аблынин), «Воспоминание» (1986, реж. Владимир Арбеков).