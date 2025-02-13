Печорская спортсменка завоевала серебро на турнире по джиу-джитсу в Петербурге

11:31, 13 февраля 2025, ПАИ

Печорская спортсменка Варвара Верьясова стала серебряным призёром турнира по джиу-джитсу Ecopolis cup, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе клуба Lion sport в соцсети «ВКонтакте».

«Варя отлично выступила и в нелегкой борьбе завоевала медаль. Результаты можно получить только благодаря регулярным тренировкам, терпению», – отметили в группе спортивного клуба.

Напомним, что спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу, которое прошло в Конаково Тверской области с 24 по 26 января.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».