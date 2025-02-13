Как Миша Мишу спасал: подробности вызволения пса из полыньи
Как проходило спасение главного туристического символа деревни Бугрово – пса по кличке Миша, который провалился под лёд Монастырского пруда в центре Пушкинских Гор, рассказал сотрудник полиции ОМВД России по Пушкиногорскому району, младший сержант полиции Михаил Фёдоров в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Как только нам пришёл вызов, мы сразу же выехали на место происшествия. Спасателей ждать времени не было, поэтому я сам решил вытащить собаку», – поделился он.
К моменту приезда полицейских местные жители уже принесли лестницу, по которой Михаил и пробрался к собаке.
«Я взял её за ошейник и вытянул из полыньи. О том, что могу сам провалиться, даже не думал, в моменте не до этого было, главное – спасти», – сказал он.
После того как собаку вытащили на берег, полицейские посадили животное в машину, а затем отвезли к местной жительнице, которая отогрела и временно приютила пса.
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