Большие масленичные гуляния организуют в Псковском музее

11:22, 13 февраля 2025, ПАИ

2 марта с 12:00 до 15:00 в Псковском музее-заповеднике пройдут большие масленичные гуляния, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7) организуют масштабный праздник, посвященный традициям масленичной недели «Коза идёт, весну на рогах несёт».

В программе: интерактивное представление о проводах зимы и встрече весны; локации с активностями во дворе Палат у Сокольей башни; мастер-класс по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду»; мастер-класс по изготовлению куклы козы из джута «Игрушки-стригушки»; мини-экскурсия по русской избе «Кто в доме хозяин».

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на Масленицу к бабушке Кюлаотс в музей-усадьбу сето в Печорском районе.