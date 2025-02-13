Какие изменения произошли на рынке фриланса в 2025 году, рассказали эксперты

13:03, 13 февраля 2025, ПАИ

Из-за кадрового голода в России, зафиксированного на уровне 85 % в конце 2023 года, компании стали всё чаще сотрудничать с фрилансерами, пишет Forbes.

В 2024 году особенно востребованными на рынке труда фрилансеров стали программисты, маркетологи и аналитики, чьи доходы выросли на 11–30 %. Также в список вошли копирайтеры и дизайнеры, зарплата которых выросла на 6–16 %.

В этом году активно растёт спрос на фрилансеров узкоспециализированных областей. Так, в IT-сфере всё больше ценят разработчиков на специфических языках программирования. Также растёт востребованность специалистов, которые обладают навыками сразу в нескольких профессиональных областях.

В связи с ростом числа фрилансеров вырос и спрос на специализированные платформы для поиска работы, управления проектами, продвижения услуг и для отслеживания доходов. Так, в 2025 году в России насчитывается уже несколько десятков таких продуктов, конкуренция среди которых будет только расти.

Чтобы выйти в борьбе за заказчика в этом году, фрилансерам придётся прокачать свои soft-skills и сфокусироваться на самопродвижении. Креативный подход, быстрая адаптация к изменениям и бесконфликтное ведение переговоров – навыки, которые высоко оценят в 2025 году.

В этом году может усилиться рост малого и среднего предпринимательства в России из-за набирающего популярность тренда на partner-lancing, когда несколько профессионалов объединяются для работы над трудными проектами.

Доходы фрилансеров в этом году подвергнутся более тщательной регуляции. Напомним, что 1 января в силу вступили изменения в налоговом законодательстве, согласно которым ставка НДФЛ будет зависеть от суммы годового дохода человека. Так, ставка 13 % коснётся тех фрилансеров, чей заработок за год достигает 2,4 миллиона рублей, 15 % – 2,4–5 миллионов рублей, 18 % – 5–20 миллионов рублей, 20 % – 20–50 миллионов рублей и 22 % – свыше 50 миллионов рублей.