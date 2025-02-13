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Общество

Определён подрядчик для ухода за мемориалом памяти участников СВО в Выбутах

В Псковском районе определен подрядчик для ухода за мемориалом памяти участников СВО в Выбутах. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

«Мемориал памяти участников специальной военной операции, расположенный в Выбутах, стал одним из наиболее посещаемых мест в Псковском районе», – рассказала Наталья Фёдорова. Учитывая его значимость для жителей и родственников погибших, власти уделили особое внимание вопросу содержания мемориала в надлежащем виде.

В результате конкурсной процедуры определена подрядная организация – компания «Приоритет», которая будет отвечать за содержание территории памятного места. С представителями подрядчика уже проведена планерка, на которой обсуждены график уборки, оперативное реагирование на изменения погодных условий и необходимость усиленного контроля за качеством работ.

Для обеспечения сохранности мемориала на территории погоста установлены камеры видеонаблюдения.

Напомним, что мемориальный комплекс в Выбутах был открыт 26 сентября 2024 года и стал первым в Псковской области, посвященным памяти героев СВО. Создание мемориала осуществлялось при участии родственников погибших и на средства из резервного фонда правительства Псковской области. Скульптором выступил Денис Стритович.

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Определён подрядчик для ухода за мемориалом памяти участников СВО в Выбутах

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