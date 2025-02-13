ФСБ опубликовала видео захвата экстремистов, планировавших теракт в Пскове

14:23, 13 февраля 2025, ПАИ

ФСБ опубликовала видео захвата экстремистов, планировавших теракт в Пскове.

Боевики оказали сопротивление и их уничтожили.

Силовики также опубликовали записи с камер наблюдения на вокзале Пскова, где планировался теракт. На видео видно, как мужчины со всех сторон фотографируют здание внутри и снаружи.

Всю информацию о предотвращённом теракте в Пскове можно найти по ссылке. Правила поведения при ЧП и возможном теракте читайте здесь.