ФСБ опубликовала видео захвата экстремистов, планировавших теракт в Пскове
ФСБ опубликовала видео захвата экстремистов, планировавших теракт в Пскове.
Боевики оказали сопротивление и их уничтожили.
Силовики также опубликовали записи с камер наблюдения на вокзале Пскова, где планировался теракт. На видео видно, как мужчины со всех сторон фотографируют здание внутри и снаружи.
Всю информацию о предотвращённом теракте в Пскове можно найти по ссылке. Правила поведения при ЧП и возможном теракте читайте здесь.
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