Для таксистов в России хотят ввести краткосрочные договоры страхования

19:11, 13 февраля 2025, ПАИ

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому таксисты смогут заключать краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно текущему законодательству, водители легковых такси обязаны иметь договоры ОСГОП, которые покрывают ущерб здоровью, жизни и вещам пассажиров. Также действующее законодательство требует, чтобы такие договоры заключались сроком не менее чем на год, что не всегда удобно для водителей, которые работают нерегулярно или в качестве подработки.

Так, нововведение позволит заключать краткосрочные договоры ОСГОП сроком от десяти дней, также для таких договоров страховщики будут применять к тарифам понижающий коэффициент.

Ранее в Госдуме РФ высказались о необходимости установки видеокамер в салонах такси.