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Общество

Для таксистов в России хотят ввести краткосрочные договоры страхования

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому таксисты смогут заключать краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Фото: ПАИ

Согласно текущему законодательству, водители легковых такси обязаны иметь договоры ОСГОП, которые покрывают ущерб здоровью, жизни и вещам пассажиров. Также действующее законодательство требует, чтобы такие договоры заключались сроком не менее чем на год, что не всегда удобно для водителей, которые работают нерегулярно или в качестве подработки.

Так, нововведение позволит заключать краткосрочные договоры ОСГОП сроком от десяти дней, также для таких договоров страховщики будут применять к тарифам понижающий коэффициент.

Ранее в Госдуме РФ высказались о необходимости установки видеокамер в салонах такси.

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