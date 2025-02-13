Самые подорожавшие молочные продукты назвали в Псковской области

17:51, 13 февраля 2025, ПАИ

Самые подорожавшие с 3 по 10 февраля молочные продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие подорожали на 3,06 %, творог – на 2,1 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 2,03 %, а ультрапастеризованное – на 1,3 %.

Напомним, что в 2024 году в Псковской области произвели более 230 тысяч тонн молока, а средний надой на корову достиг 8 654 килограммов.