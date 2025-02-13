Кота спасли при пожаре в Гдовском районе
Кота спасли при пожаре сотрудники МЧС в деревне Прибуж в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о возгорании поступило сегодня днём. Прибывшие пожарные ликвидировали пожар и спасли кота. Во время происшествия никто не пострадал.
Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрической сети на веранде.
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