Кота спасли при пожаре в Гдовском районе

17:28, 13 февраля 2025, ПАИ

Кота спасли при пожаре сотрудники МЧС в деревне Прибуж в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило сегодня днём. Прибывшие пожарные ликвидировали пожар и спасли кота. Во время происшествия никто не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрической сети на веранде.