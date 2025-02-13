Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие улицы отремонтируют в Порховском округе в этом году, перечислил Юрий Семёнов

Какие улицы отремонтируют в этом году в Порховском муниципальном округе, назвал глава муниципалитета Юрий Семёнов в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

В 2025 году отремонтируют:

  • Порхов – улицы Юбилейная, Профсоюзная (от магазина до хлебозавода), Пушкина (от автовокзала до улицы Кима), Кима,
  • дворовой проезд от улицы Красноармейской до улицы Псковской (вдоль домов № 28 и 30 улицы Пушкина);
  • деревня Берёза – участок дороги в сторону деревни Гридино;
  • деревня Хилово – улица Новая (от региональной дороги до ФАПа);
  • деревня Волошово – улица Гагаринская.

Ранее сообщалось, что за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт дорог в Псковской области было выделено более 26 миллиардов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

Что может лишить пенсионеров льгот на оплату ЖКУ, рассказал юрист
13 февраля 2025

Какие улицы отремонтируют в Порховском округе в этом году, перечислил Юрий Семёнов
13 февраля 2025

В великолукском филиале ПОКБ продолжается ремонт приёмного отделения
13 февраля 2025

Участник СВО из Пскова женился на высоте почти 2300 метров
13 февраля 2025

Самые подорожавшие молочные продукты назвали в Псковской области
13 февраля 2025

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
13 февраля 2025

Подготовку мероприятий в честь 80-летия Победы обсудили в Локнянском округе
13 февраля 2025

Мошенники звонят псковичам от лица сотрудников кол-центра областной больницы

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...