Какие улицы отремонтируют в Порховском округе в этом году, перечислил Юрий Семёнов
Какие улицы отремонтируют в этом году в Порховском муниципальном округе, назвал глава муниципалитета Юрий Семёнов в своём Telegram-канале.
В 2025 году отремонтируют:
- Порхов – улицы Юбилейная, Профсоюзная (от магазина до хлебозавода), Пушкина (от автовокзала до улицы Кима), Кима,
- дворовой проезд от улицы Красноармейской до улицы Псковской (вдоль домов № 28 и 30 улицы Пушкина);
- деревня Берёза – участок дороги в сторону деревни Гридино;
- деревня Хилово – улица Новая (от региональной дороги до ФАПа);
- деревня Волошово – улица Гагаринская.
Ранее сообщалось, что за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт дорог в Псковской области было выделено более 26 миллиардов рублей.
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