Какие улицы отремонтируют в Порховском округе в этом году, перечислил Юрий Семёнов

19:00, 13 февраля 2025, ПАИ

Какие улицы отремонтируют в этом году в Порховском муниципальном округе, назвал глава муниципалитета Юрий Семёнов в своём Telegram-канале.

В 2025 году отремонтируют:

Порхов – улицы Юбилейная, Профсоюзная (от магазина до хлебозавода), Пушкина (от автовокзала до улицы Кима), Кима,

дворовой проезд от улицы Красноармейской до улицы Псковской (вдоль домов № 28 и 30 улицы Пушкина);

деревня Берёза – участок дороги в сторону деревни Гридино;

деревня Хилово – улица Новая (от региональной дороги до ФАПа);

деревня Волошово – улица Гагаринская.

Ранее сообщалось, что за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт дорог в Псковской области было выделено более 26 миллиардов рублей.