В Дновском районе зарегистрировали семь новых ТОС сегодня

19:55, 13 февраля 2025, ПАИ

Семь новых территориальных общественных объединений были вновь зарегистрированы на территории Дновского округа сегодня, 13 февраля. Об этом глава муниципалитета Михаил Шауркин сообщил в своём телеграм-канале.

Соответствующие документы рассмотрели депутаты на очередном заседании сессии, добавил он.

«Почему именно сейчас дновцы проявили такую активность? Потому что это последний шанс принять участие в региональном конкурсе ТОСов 2025 года. Завтра муниципалитет заканчивает прием заявок на конкурс», – добавил Михаил Шауркин.

Ранее сообщалось, что вышел в свет печатный спецпроект «ТОС: создаем комфорт вместе», посвященный развитию территориального общественного самоуправления в Псковской области.