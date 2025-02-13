В Дновском районе зарегистрировали семь новых ТОС сегодня
Семь новых территориальных общественных объединений были вновь зарегистрированы на территории Дновского округа сегодня, 13 февраля. Об этом глава муниципалитета Михаил Шауркин сообщил в своём телеграм-канале.
Соответствующие документы рассмотрели депутаты на очередном заседании сессии, добавил он.
«Почему именно сейчас дновцы проявили такую активность? Потому что это последний шанс принять участие в региональном конкурсе ТОСов 2025 года. Завтра муниципалитет заканчивает прием заявок на конкурс», – добавил Михаил Шауркин.
Ранее сообщалось, что вышел в свет печатный спецпроект «ТОС: создаем комфорт вместе», посвященный развитию территориального общественного самоуправления в Псковской области.
Выборы, агитация и информационные мифы: Игорь Сопов провёл встречу с молодёжью в Пскове