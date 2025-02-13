Как стресс может повлиять на боли в спине, рассказала врач-невролог
Стресс – это состояние, при котором организм реагирует на различные события и эмоционально, и физически. Если стресс продолжается долго, он может негативно влиять на физиологические процессы в организме, рассказала врач-невролог Анастасия Бородина в интервью «Известиям».
По словам специалиста, стресс может быть вызван не только негативными событиями, но и радостными. Это естественная реакция организма. Однако если стресс затягивается, то дистресс может привести к нарушению работы органов и систем организма. Это повышает риск неблагоприятных последствий для здоровья.
«Длительный стресс активирует симпатоадреналовую и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую системы, что приводит к истощению организма», – пояснила врач.
Научные исследования показывают, что стресс может усиливать боли в спине в 16 % случаев. Кроме того, хронический стресс снижает функцию и количество нейронов в головном мозге, особенно в гиппокампе – области, отвечающей за память и эмоции. Это одно из ранних изменений в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера, которая проявляется значительным снижением когнитивных функций.
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