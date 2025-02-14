Малый парад планет увидят жители России 28 февраля
Жители России смогут увидеть малый парад планет 28 февраля, сообщил Московский планетарий. На небе будут видны Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.
Россияне смогут увидеть лишь четыре планеты. С Земли будут заметны Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. Планеты появятся в узком секторе неба с разбросом в 20 градусов. Самой яркой должна быть Венера.
Астрономическое явление можно будет наблюдать с 18:30 до 21:30.
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13 февраля 2025
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