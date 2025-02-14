Малый парад планет увидят жители России 28 февраля

07:45, 14 февраля 2025, ПАИ

Жители России смогут увидеть малый парад планет 28 февраля, сообщил Московский планетарий. На небе будут видны Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Россияне смогут увидеть лишь четыре планеты. С Земли будут заметны Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. Планеты появятся в узком секторе неба с разбросом в 20 градусов. Самой яркой должна быть Венера.

Астрономическое явление можно будет наблюдать с 18:30 до 21:30.