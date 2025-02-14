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Общество

Малый парад планет увидят жители России 28 февраля

Жители России смогут увидеть малый парад планет 28 февраля, сообщил Московский планетарий. На небе будут видны Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Россияне смогут увидеть лишь четыре планеты. С Земли будут заметны Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. Планеты появятся в узком секторе неба с разбросом в 20 градусов. Самой яркой должна быть Венера.

Астрономическое явление можно будет наблюдать с 18:30 до 21:30.

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