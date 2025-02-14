Большунов: Клебо скучает по мне

12:22, 14 февраля 2025, ПАИ

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов заявил, что норвежец Йоханнес Клебо и иностранные журналисты, вероятно, скучают по нему. В четверг Большунов одержал победу в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии, которая проходила вне рамок Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), не допускающей россиян до своих соревнований. Подробности приводит норвежское издание NRK.

На вопрос издания, скучает ли он по своему многолетнему сопернику Клебо, Большунов ответил: «Это он скучает по мне».

Журналисты также поинтересовались, соскучился ли лыжник по общению с прессой. На это Большунов заметил: «Я вижу, что это вы соскучились по мне. Вы пришли на старт, который ничего не значит. Прежде всего, это вы скучаете по мне, а не наоборот».

На вопрос о возможном участии в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии российский спортсмен ответил: «Поживём – увидим».

Напомним, что российские спортсмены отстранены FIS от международных соревнований с марта 2022 года.

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