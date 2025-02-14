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Общество

Число обращений к псковскому омбудсмену выросло в четыре раза

В четыре раза выросло число обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области с 2020 по 2024 год. Об этом омбудсмен Дмитрий Шахов сообщил на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и спикером регионального парламента Александром Котовым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Здесь и далее: скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Это говорит о доверии к институту, который был создан в Псковской области. В подтверждение этого хочу отметить, что за прошлый год число обращений увеличилось в два раза», – отметил Дмитрий Шахов.

К уполномоченному обращаются участники СВО и члены их семей. Кроме того, в адрес омбудсмена обращаются жители по различным социальным вопросам – такие запросы заняли второе место из всего количества, подчеркнул он.

«Увеличение пошло по пенсионному законодательству, по вопросу культурных прав, которые вышли на предпоследнее место. Но хочу обратить внимание, что по экологии жалоб от граждан не поступает», – сказал Дмитрий Шахов.

Также омбудсмен отметил взаимодействие с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

«Действительно, фонд «Защитники Отечества» достаточно эффективно работает, поэтому я призываю с ним взаимодействовать по обращениям участников специальной военной операции и их семей. И активнее подключайте нашего сенатора Алексея Васильевича Наумца. Он очень глубоко погружен в повестку и постоянно бывает на передовой, общается с командирами и с нашими ребятами», – в свою очередь обратил внимание Михаил Ведерников.

Кроме того, он призвал активно взаимодействовать с уполномоченным при губернаторе по работе с соотечественниками Еленой Полонской и с центром «Соотечественник» в части вопросов по переселенцам. «Все механизмы и ресурсы для оперативного оказания поддержки у них есть», – заверил глава региона.

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