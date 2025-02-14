Псковские археологи поздравили влюблённых необычной открыткой

13:12, 14 февраля 2025, ПАИ

Псковские археологи в своём телеграм-канале поздравили влюблённых необычной открыткой.

«В День святого Валентина поздравляем вас картиной о любви и заботе шведской художницы XIX века Амалии Линдегрен «Глаза бабушки». Маленький мальчик вставляет нитку в иголку для своей бабушки. На женщине застежка-брошка в виде сердца, увенчанного короной, с подвесками. Этот тип украшений популярен в Европе с XVI века», – уточнили специалисты.

На коллажах – похожие броши XIX века из Швеции и Эстонии.

В 2023 году простой вариант застежки в виде сердца с короной был найден при раскопках мостовой XVIII века на улице Псковской в Печорах.

Ранее сообщалось о найденной у стен церкви Николы со Усохи печати вечевого Пскова.