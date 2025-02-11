Печать вечевого Пскова обнаружили археологи у стен церкви Николы со Усохи
Перед западным входом в церковь Николы со Усохи (XV в.) в Пскове в слое XVI века обнаружена вислая свинцовая печать. Об этом сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».
Находки печатей, которыми скреплялись официальные документы, относятся к числу нечастых, но интересных, отметили специалисты.
На этот раз археологам удалось обнаружить печать вечевого Пскова второй половины XV – начала XVI века. Это так называемая Троицкая печать. На лицевой стороне печати надпись: «Печать Святой Троицы», на оборотной стороне – изображение иконы Богоматери «Знамение».
Никольская церковь была кончанской (ранее Псков делился на концы), в ней в том числе хранился и архив Опоцкого конца, поэтому находка печати в районе церкви не случайна. Она ещё раз напоминает, какую роль играли кончанские храмы в административной жизни средневекового Пскова.
В минувшем сезоне археологи нашли у стен храма множество уникальных находок, в том числе женское погребение с украшениями XI века, древний «саркофаг» и монетный клад XVI века. О других находках можно прочитать здесь, здесь и здесь.
Ранее также сообщалось, что церковь Николы со Усохи отремонтируют по эскизам реставратора Юрия Спегальского.
Вопрос расширения кругового перекрестка Инженерная – Индустриальная прорабатывают в администрации Пскова
Заячьи бега и серый волк: бурную лесную жизнь запечатлел фотоохотник в Пустошкинском районе