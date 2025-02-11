Печать вечевого Пскова обнаружили археологи у стен церкви Николы со Усохи

13:50, 11 февраля 2025, ПАИ

Перед западным входом в церковь Николы со Усохи (XV в.) в Пскове в слое XVI века обнаружена вислая свинцовая печать. Об этом сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».

Находки печатей, которыми скреплялись официальные документы, относятся к числу нечастых, но интересных, отметили специалисты.

На этот раз археологам удалось обнаружить печать вечевого Пскова второй половины XV – начала XVI века. Это так называемая Троицкая печать. На лицевой стороне печати надпись: «Печать Святой Троицы», на оборотной стороне – изображение иконы Богоматери «Знамение».

Никольская церковь была кончанской (ранее Псков делился на концы), в ней в том числе хранился и архив Опоцкого конца, поэтому находка печати в районе церкви не случайна. Она ещё раз напоминает, какую роль играли кончанские храмы в административной жизни средневекового Пскова.

В минувшем сезоне археологи нашли у стен храма множество уникальных находок, в том числе женское погребение с украшениями XI века, древний «саркофаг» и монетный клад XVI века. О других находках можно прочитать здесь, здесь и здесь.

Ранее также сообщалось, что церковь Николы со Усохи отремонтируют по эскизам реставратора Юрия Спегальского.